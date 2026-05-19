208.3 مليون درهم إيرادات الأغذية المتحدة بنمو 17.8% بالربع الأول من 2026

أعلنت شركة الأغذية المتحدة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مسجلة أداءً قوياً شمل ارتفاع الإيرادات بنسبة 17.8% لتصل إلى 208.3 مليون درهم، إلى جانب نمو إجمالي الربح بنسبة 51% ليبلغ 38 مليون درهم، مع تحسن ملحوظ في الهوامش التشغيلية.

ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بنمو الطلب في الأسواق الرئيسية، ولا سيما في دولة الإمارات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتضخم والظروف الجيوسياسية.

وأكدت الشركة استمرار تركيزها على الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع محفظة منتجاتها، بما يدعم خططها للنمو المستدام وتعزيز مساهمتها في قطاع الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

وقال علي بن حميد العويس، رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة: "تعكس نتائج الربع الأول قوة شركة إماراتية رسخت حضورها على مدار خمسة عقود، ونجحت في التطور المستمر مع الحفاظ على هويتها وقيمها الأساسية. ومنذ تأسيسها، قامت الشركة بدور رئيسي في دعم قطاع الأغذية، واليوم نواصل البناء على هذا الإرث برؤية واضحة تقوم على الانضباط والمرونة والمسؤولية. ومع توسع أعمالنا، ينصب تركيزنا على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، ودعم توجهات دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ مكانة الشركة كشريك موثوق ضمن قطاع الصناعات الغذائية في المنطقة، يعتمد عليه العملاء والمساهمون على حد سواء".

من جانبه، قال محمد عيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة الأغذية المتحدة: "تعكس نتائج الربع الأول بداية قوية تمنحنا ثقة أكبر في أداء العام الجاري، وتؤكد حجم فرص النمو المتاحة أمام الشركة عبر مجموعة من الأسواق. وينصب تركيزنا على بناء شركة غذائية أكثر مرونة ترتكز على الابتكار وتتمتع بقدرة أعلى على مواكبة احتياجات العملاء وتعزيز حضورنا في الفئات الرئيسية، بما يفتح أمامنا مسارات جديدة للنمو والتوسع. كما نعمل على توظيف الإرث الصناعي العريق للشركة ضمن رؤية تجارية وتشغيلية أكثر وضوحًا وتركيزًا، بما يضمن امتلاك الأغذية المتحدة للمرونة والطموح اللازمين لدخول المرحلة المقبلة من التوسع بثقة واستدامة".

وأضاف: "في ظل التحولات المتسارعة في تفضيلات المستهلكين، وتزايد أهمية سلاسل الإمداد الغذائية على مستوى المنطقة، نطمح إلى المساهمة في بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. ويستدعي هذا الأمر مواصلة الاستثمار في جودة المنتجات والابتكار والتميز التشغيلي وتنمية الكفاءات، مع الحفاظ على توافق أعمالنا مع أولويات دولة الإمارات في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة وتطوير المواهب الوطنية".