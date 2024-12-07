3.2 تريليونات دولار احتياطي الصين من النقد الأجنبي



أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس، وصول إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للصين إلى 3.2659 تريليونات دولار، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بزيادة 4.8 مليارات دولار، أو 0.15 %، عن نهاية شهر أكتوبر الماضي.



وأشار بيان صدر عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إلى أن كلاً من مؤشر الدولار وأسعار الأصول المالية العالمية، ارتفعا في الشهر الماضي، متأثرين بالسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسة، وتوقعات السوق وبيانات الاقتصاد الكلي.

وبسبب التأثيرات المجمعة لعوامل مثل تحويل العملة والتغيرات في أسعار الأصول، توسع احتياطي النقد الأجنبي للصين الشهر الماضي، وفقاً للبيان.



وأوضحت الهيئة أن الانتعاش الاقتصادي للبلاد، يكتسب زخماً وثقة السوق تتحسن، وأن هذه العوامل تساعد على الحفاظ على الحجم المستقر لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي. وحسب البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، ارتفع احتياطي البلاد من الذهب إلى 72.96 مليون أوقية في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة عن 72.8 مليون أوقية قبل شهر.



وكانت بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية، قد كشفت مؤخراً استقراراً ملحوظاً في حركة التدفقات النقدية عبر الحدود، خلال أكتوبر الماضي، مع تسجيل فائض مزدوج في المعاملات المصرفية. وسجلت معاملات شراء العملات الأجنبية 216.4 مليار دولار، فيما بلغت مبيعات العملات الأجنبية 198.2 مليار دولار، في حين وصلت المدفوعات الخارجية للبنوك نيابة عن العملاء، إلى 609.4 مليارات دولار، والمدفوعات الخارجية 576.7 مليار دولار.