استقرار سوق التوظيف في الصين خلال أبريل

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، الاثنين، أن سوق التوظيف في الصين ظلت مستقرة بشكل عام في شهر أبريل الماضي، حيث بلغ معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية 5.2%، بانخفاض نسبته 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الاثنين، بأنه خلال الأشهر الأربعة الأولى، بلغ معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية 5.3%، وفقاً للهيئة.

وبلغت نسبة معدل البطالة بين العمال المسجلين محلياً في المناطق الحضرية 5.3%، في حين كان معدل البطالة بين العمال المهاجرين أقل نسبياً وبلغت نسبته 5%.

وفي 31 مدينة رئيسية في الصين، بلغ معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية 5.2 % خلال الشهر الماضي، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن نظيره في مارس الماضي.

وقد حددت الصين هدف معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية بنحو 5.5% في عام 2026، وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية خلال العام الجاري. (بكين - د ب أ)