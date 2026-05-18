ماسك يتوقع تزايداً في استخدام السيارات ذاتية القيادة في أمريكا

قال إيلون ماسك الإثنين ​إنه يتوقع انتشار السيارات ذاتية القيادة التي لا تحتاج إلى سائق على نطاق أوسع ⁠في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وفي كلمة ألقاها عبر ‌الفيديو خلال قمة (سمارت موبيلتي) في تل أبيب، أوضح ‌ماسك أن هناك بالفعل ‌سيارات ذاتية القيادة ‌تعمل في ‌ثلاث مدن بولاية تكساس دون وجود مراقبي ​سلامة، ‌مضيفاً ​أن هذا النموذج سيتوسع ⁠على مستوى البلاد خلال العام.

وأوضح «بعد خمس سنوات ​من ⁠الآن، ⁠وبالتأكيد خلال 10 سنوات... من المرجح أن تقطع ⁠90 بالمئة من إجمالي المسافات بواسطة الذكاء الاصطناعي في سيارات ذاتية القيادة. وبالتالي، سيصبح من ‌النادر جداً خلال عشر سنوات أن تقود ​سيارتك بنفسك».