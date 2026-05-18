«بتكوين» تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الإثنين، لتهبط بتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ بداية مايو، في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت عملة بتكوين بنسبة 1.97% عند 76759 دولاراً، وهبطت الإيثريوم بنسبة 3.47% عند 2114 دولاراً، وسولانا 2.6% عند 84.4 دولاراً.

وجاء ذلك مع تصفية مراكز شراء في أسواق العملات الافتراضية بقيمة تقارب 500 مليون دولار خلال خمس عشرة دقيقة فقط من بدء التداولات الآسيوية، وذلك حسب بيانات منصة «كوين جلاس» التي نقلتها وكالة «بلومبرج».

وفي الأسبوع الماضي، شهدت صناديق بتكوين المتداولة الأمريكية تدفقات خارجية تجاوزت مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ أواخر يناير.

ويرى محللون أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة القلق التي تسيطر على الأسواق العالمية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يميل المستثمرون في مثل هذه الأوقات إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي والسندات الحكومية، كما تأثرت شهية المخاطرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما قلل جاذبية الأصول الرقمية التي لا تدر عائداً ثابتاً.

وتأتي هذه الخسائر بعدما سجلت العملات المشفرة مكاسب قوية خلال الأشهر الماضية بدعم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد إقبال المؤسسات الاستثمارية على صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، إلا أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية لأي تطورات سياسية أو اقتصادية قد تؤثر في تدفقات السيولة العالمية.

كما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تقدم إشارات جديدة بشأن مستقبل السياسة النقدية، وخاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ويخشى المتعاملون من أن يؤدي تأجيل خفض أسعار الفائدة إلى استمرار الضغوط على أسواق الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة.

في الوقت ذاته، شهدت السوق زيادة في عمليات التصفية الإجبارية للمراكز ذات الرافعة المالية المرتفعة، ما ساهم في تسارع وتيرة الهبوط، وخصوصاً مع انخفاض مستويات السيولة خلال الجلسات الآسيوية المبكرة.