النفط يشعل التراجعات.. ومخاوف مضيق هرمز تضغط على الأسواق العالمية

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحذيرات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بشأن «نفاد الوقت» للتوصل إلى تفاهم ينهي حالة الحرب بين الطرفين.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بأكثر من 0.6% قبيل افتتاح جلسات التداول الرسمية، في وقت واصلت فيه الأسواق الآسيوية التخلي عن المكاسب القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وفي اليابان، انخفض مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.9% ليصل إلى 60,843 نقطة، متأثراً بخسائر أسهم التكنولوجيا بعد أن تجاوز المؤشر مستوى 63 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.8%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة توقعات التضخم، إلى جانب مواصلة البنك المركزي الياباني رفع أسعار الفائدة تدريجياً.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.9% إلى 7,558 نقطة بعد تقلبات حادة في بداية الجلسة، بينما تراجع مؤشر «هانج سينج» في هونغ كونغ بنسبة 1.6% إلى 25,543 نقطة، وانخفض مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.1% إلى 4,132 نقطة.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.4%، فيما هبط مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.1%، بينما خالف مؤشر «سينسيكس» الهندي الاتجاه مرتفعاً بنسبة 0.6%.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط صعودها القوي عقب تصريحات ترامب التي نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن «الوقت ينفد وعلى إيران التحرك بسرعة وإلا لن يتبقى لها شيء».

وارتفع خام برنت بنسبة 1.9% إلى 111.31 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في فبراير الماضي، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% إلى 107.83 دولارات للبرميل.

وتزايدت مخاوف المستثمرين من تأثير استمرار التوترات على الملاحة في مضيق هرمز، الذي لا يزال يعمل بشكل محدود، في ظل الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ الشهر الماضي، ما يهدد تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأشار محللان من بنك «آي إن جي» إلى أن «مخاطر التصعيد تتزايد مجدداً»، مؤكدين أن استمرار حركة الشحن عبر المضيق يبقى وضعاً هشاً وقابلاً للتغير بسرعة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.63% مقارنة بـ4.47% الأسبوع الماضي، متجاوزاً مستوياته المسجلة قبل اندلاع الحرب، في مؤشر على تصاعد القلق في الأسواق العالمية.