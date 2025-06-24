أسعار النفط تواصل التراجع بعد إعلان وقف الحرب بين إيران وإسرائيل

واصلت أسعار ⁧‫النفط‬⁩ التراجع في التداولات المبكرة وذلك بعد إعلان ⁧‫الرئيس الأمريكي دونالد ترامب‬⁩ عن وقف إطلاق النار بين ⁧‫إيران‬⁩ وإسرائيل‬⁩.

وسجلت العقود الآجلة للنفط انخفاض بأكثر من 3 دولارات أو 4% .

‏وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% ليصل إلى مستوى 66 دولارا للبرميل، فيما يتداول خام برنت عند 70.65 دولار للبرميل.

هذا انخفضت أسعار النفط أكثر من 7% عند التسوية في جلسة الاثنين، لتخسر أكثر من خمسة دولارات للبرميل بعد عدم اتخاذ إيران أي إجراء لتعطيل حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، لكنها هاجمت بدلا من ذلك قاعدة عسكرية أمريكية في قطر ردا على الهجمات الأمريكية على منشآتها النووية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.53 دولار أو 7.2% إلى 71.48 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.53 أو 7.2% أيضا إلى 68.51 دولار.

وانخفاض خام برنت 7.2% هو الأكبر منذ أغسطس 2022. وجرى تداول الخام القياسي في نطاق 10 دولارات وهو الأكبر منذ يوليو 2022.

وانخفض كلا المؤشرين القياسيين بنحو 9% في تعاملات ما بعد ساعات العمل.