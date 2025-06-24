294 مليار دولار مبيعات 100 سلسلة تجزئة صينية

حققت أكبر 100 سلسلة للبيع بالتجزئة في الصين مبيعات إجمالية بقيمة 2.13 تريليون يوان (294 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة 4.9% عن عام 2023، حيث أظهر سوق المستهلكين علامات انتعاش قادتها الوجبات الخفيفة المخفضة، وأنماط مستودعات العضوية، وتجارة التجزئة المتخصصة، وفقاً لمسح حول هذه الصناعة.

وتوسع إجمالي عدد المتاجر بنسبة 13.5% على أساس سنوي إلى أكثر من 257200 متجر، وفقاً للاستطلاع الصادر عن الجمعية الصينية لسلاسل المتاجر والامتيازات التجارية.

وقد طرأ تحول على تركيبة النخبة في تجارة التجزئة. فمن بين أكبر 100 سلسلة، حققت المتاجر المتخصصة وخاصة في مجال الأطعمة والوجبات الخفيفة الترفيهية، أقوى زخم، مسجلة نمواً تجاوز 10 بالمئة في كل من العائدات وعدد المتاجر.

كما حافظت المتاجر الصغيرة على نمو مزدوج الرقم، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2023.