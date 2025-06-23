التوترات الإقليمية تقفز بأسعار العملات المشفرة بأكثر من 3%

قفزت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الإثنين بأكثر من 3%، بعد التراجع الحاد الذي شهدته أمس عقب الضربات الأمريكية التي وجهت للمنشآت النووية الإيرانية. وقفزت «بيتكوين» بنسبة 4.2 % مسجلة 103152.01 دولاراً، بعدما تراجعت أمس دون مستوى 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو.

وصعدت كل من «إيثريوم» بنسبة 5.03 % مسجلة 2297.47 دولاراً، وزادت عملة «سولانا» بنسبة 7.8 % مسجلة 139.13 دولاراً، وارتفعت عملة «دوجكوين» بنسبة 6.29 % مسجلة 0.157 دولار، وصعدت عملة «إكس آر بي» بنسبة 4.65 % مسجلة 2.05 دولار.

وبعد تراجع العملات المشفرة أمس، ذكر آرثر هايز، المؤسس المشارك لمنصة «بيتميكس» عبر منصة «إكس» أن هذا الضعف مؤقت، وأن «بيتكوين» لن تترك مجالاً للشك في مكانتها كملاذ آمن، وذلك مع زيادة طباعة البنوك المركزية للأموال.

وتتابع الأسواق حول العالم حاليًا التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها خاصة على أسعار النفط، مع مخاوف من احتمالية تعطل التدفقات عبر مضيق هرمز الذي يعد الشريان الرئيسي للنفط والغاز حول العالم.