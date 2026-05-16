الصين تنتج فحماً أكثر من بقية دول العالم مجتمعة

كشفت بيانات «المراجعة الإحصائية العالمية للطاقة 2025» عن استمرار الهيمنة الصينية على سوق الفحم العالمي، بعدما سجلت الصين إنتاجاً بلغ 4.78 مليار طن من الفحم خلال عام 2024، ما يمثل 51.7 % من إجمالي الإنتاج العالمي.

وبحسب البيانات، فإن الصين وحدها تنتج فحماً أكثر من جميع دول العالم مجتمعة، في وقت لا يزال فيه الفحم يشكل عنصراً أساسياً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خصوصاً في آسيا.

ولا تقتصر هيمنة السوق على الصين فقط، إذ إن أكبر 6 دول منتجة للفحم تستحوذ مجتمعة على نحو 87 % من إجمالي المعروض العالمي، وهي: الصين وتنتج 4.78 مليار طن (51.7 %)، الهند بنحو 1.085 مليار طن (11.7 %)، إندونيسيا بإنتاج يبلغ 836.1 مليون طن (9 %).

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الرابع وتنتج 464.6 مليون طن (5 %)، تليها أستراليا في المركز الخامس بإنتاج 462.9 مليون طن (5 %)، وفي المركز السادس جاءت روسيا وتنتج نحو 427.2 مليون طن (4.6 %).

كما تأتي جنوب أفريقيا وألمانيا وتركيا وبولندا ضمن قائمة أكبر المنتجين، لكن بفجوة كبيرة مقارنة بالدول الست الكبرى.

ورغم احتلال الهند المركز الثاني عالمياً بإنتاج تجاوز مليار طن، فإن حصتها البالغة 11.7 % لا تزال بعيدة جداً عن الهيمنة الصينية التي تتجاوز نصف الإنتاج العالمي. كما يظهر التراجع الحاد في مستويات الإنتاج بعد المراكز الستة الأولى مدى تركّز سوق الفحم العالمي في عدد محدود من الدول.

وأظهرت البيانات أن أكبر الزيادات في إنتاج الفحم بين عامي 2023 و2024 جاءت جميعها من دول آسيوية، في إشارة واضحة إلى تنامي الطلب على الطاقة في القارة.

وجاءت تركيا في صدارة الدول الأسرع نمواً بإنتاج الفحم، بعدما ارتفع إنتاجها بنسبة 16.9 % على أساس سنوي، تلتها، باكستان بأكثر من 9.5 %، وإندونيسيا 7.6 %، والهند بأكثر من 7 %، والصين بنحو 0.9 %. ورغم أن تركيا سجلت أعلى معدل نمو، فإنها لا تزال تحتل المرتبة التاسعة عالمياً من حيث حجم الإنتاج.

وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد الاقتصادات الآسيوية على الفحم لتلبية احتياجات الطاقة والتوسع الصناعي، حتى مع اتجاه العديد من الدول الغربية إلى تقليص الاعتماد على هذا الوقود الأحفوري ضمن خطط التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ويؤكد التقرير أن آسيا باتت المحرك الرئيسي لنمو إنتاج الفحم عالمياً، في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء والطاقة الصناعية بوتيرة تفوق قدرات مصادر الطاقة البديلة في بعض الأسواق الناشئة.