«تي إس إم سي» تبيع حصة في «فانجارد»

أعلنت شركة «تي إس إم سي» التايوانية؛ أكبر مصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، أول من أمس الجمعة، عن خطتها لبيع ما يصل إلى 152 مليون سهم من حصتها في شركة «فانجارد» الدولية لأشباه الموصلات.

ومن المقرر تنفيذ هذه العملية عبر «صفقة ضخمة»، تستهدف المستثمرين من المؤسسات المالية، ما سيؤدي إلى تقليص حصة «تي إس إم سي» في الشركة من نحو 27.1 %، إلى نحو 19 %.

وتقدر قيمة الأسهم المزمع بيعها بنحو 26.8 مليار دولار تايواني (ما يعادل 850 مليون دولار)، وفقاً للأسعار الحالية.

وأوضحت «تي إس إم سي» أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتركيز مواردها المالية وخبراتها التقنية على أنشطتها التجارية الأساسية في صناعة الرقائق المتقدمة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تخطط لبيع المزيد من أسهم «فانغارد» في المستقبل المنظور.

وعلى الرغم من هذا التخارج الجزئي، شددت «تي إس إم سي»، على أن بيع الأسهم لن يؤثر في العلاقة الاستراتيجية القائمة مع «فانغارد».