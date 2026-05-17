مكاسب أسبوعية لافتة للنفط

مع حالة الضبابية المرتبطة بحرب إيران، وأحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أنه «يفقد صبره حيال طهران»، بعدما رفض المقترح المقدم منها، سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية لافتة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بنحو 8 % لتصل عند تسوية تعاملات الجمعة إلى 109.26 دولارات للبرميل، وذلك مقارنة مع 101.29 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، فقد عادت لكسر مستوى الـ 100 دولار صعوداً، لترتفع بنسبة نحو 10.5 % إلى 105.42 دولارات للبرميل عند تسوية تعاملات يوم الجمعة، مقارنة مع 95.42 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.