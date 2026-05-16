تجري شركة «نيكستيرا إنرجي» الأمريكية، محادثات لدمج أعمالها مع شركة «دومينيون إنرجي»، في صفقة محتملة، من شأنها إنشاء شركة بقيمة تقارب 400 مليار دولار، شاملة الديون، والتي تجعل السوق على أعتاب أكبر اندماج في تاريخ قطاع الطاقة.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تهيكل الصفقة في الأساس على شكل تبادل أسهم، مع إمكانية الإعلان عنها في وقت مبكر من الأسبوع، رغم أن المحادثات ما زالت جارية، ولم تُحسم بشكل نهائي، وقد تنهار في أي لحظة، وفقاً لتقرير صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وتأتي هذه التطورات، في ظل تسجيل استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة مستويات قياسية في 2025، للعام الثاني على التوالي، مع توقعات باستمرار النمو خلال العامين المقبلين، مدفوعاً بالطلب المتزايد من مراكز البيانات.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة «نيكستيرا إنرجي» نحو 194.69 مليار دولار، مقارنة بنحو 54.29 مليار دولار لـ «دومينيون»، وفق بيانات «LSEG»، ما يعني أن الاندماج سيؤدي إلى إنشاء واحدة من أكبر شركات الطاقة في الولايات المتحدة، من حيث القيمة السوقية.

وتتزامن هذه التحركات مع طفرة الذكاء الاصطناعي، التي تدفع مشغلي مراكز البيانات إلى تأمين عقود طويلة الأجل مع شركات المرافق، ما يعزز أرباح القطاع، ويعيد تشكيل ديناميكيات الطلب في سوق الطاقة. (نيويورك - وكالات)