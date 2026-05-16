موجة العزوف عن المخاطرة تمتد إلى العملات المشفرة

سجلت أسواق العملات المشفرة أداءً سلبياً خلال تعاملات الأسبوع المُنتهي في 15 مايو، تحت وطأة حالة الضبابية المرتبطة بمصير حرب إيران وتداعياتها التي تضفي مزيداً من التعقيد على شهية المخاطرة.

وتراجعت القيمة السوقية للكريبتو خلال الأسبوع بأكثر من 1 %، إلى نحو 2.72 تريليون دولار، مقارنة مع حوالي 2.75 تريليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي (بما يشكل خسارة أسبوعية بقيمة 30 مليار دولار تقريباً).

وبحلول يوم الجمعة، كانت «بتكوين» - العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية - دون الـ 80 ألف دولار، لتدور في مستوى 79 ألفاً، مقارنة بمستويات فوق 80 ألف دولار قبل أسبوع، وبما يشكل تراجعاً بأكثر من 1 %.

أما «إيثريوم» فقد تراجعت من مستويات فوق الـ 2300 دولار الأسبوع الماضي، إلى حوالي 2220 دولاراً هذا الأسبوع، بخسارة بنحو 3.5 %. كذلك خسرت «سولانا» نحو 2.5 %، إلى حوالي 89.27 دولاراً، مقارنة مع مستوى فوق 91.5 دولاراً الأسبوع الماضي. فيما خالفت «دوجكوين» الاتجاه، مسجلة مكاسب أسبوعية، بعدما صعدت إلى 0.1155 دولار، مقارنة مع 0.108 دولار، بارتفاع نسبته 4.3 %، وأيضاً «إكس آر بي»، التي ارتفعت إلى 1.43 دولار، مقارنة مع 1.4 دولار الأسبوع الماضي، بارتفاع 1.2 %.

تأتي خسائر غالبية العملات الكبرى هذا الأسبوع، بالتوازي مع الأداء الباهت لأسواق الأسهم العالمية، لتمتد موجة العزوف عن المخاطرة إلى الكريبتو التي تعرضت لضغوط بيعية ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع المتقلب، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران، وما فرضته من بيئة استثمارية أكثر حذراً تجاه الأصول عالية المخاطر.

وتأثرت أسواق العملات المشفرة أيضاً بإعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة العالمية، وسط استمرار الضغوط التضخمية، ما دفع المستثمرين إلى تقليص الانكشاف على الأصول المضاربية.