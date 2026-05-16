الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بسبب صعود الدولار

تراجع الذهب "الجمعة" إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 4541.91 دولارا للأوقية بحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ الرابع من مايو.

كما تراجعت الأسعار بنحو 3.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 3.2 بالمئة إلى 4535 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 8.6 بالمئة إلى 76.27 دولارا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 3.9 بالمئة إلى 1976.54 دولارا، وهبط البلاديوم بنسبة 1.7 بالمئة إلى 1412.11 دولارا.