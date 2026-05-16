«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع 150 دولاراً للنفط

توقعت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية حديثة، قفزة كبيرة في أسعار خام برنت، لتتجاوز حاجز 150 دولاراً للبرميل، والبقاء حول هذا المستوى حتى نهاية 2027، وذلك ضمن سيناريو يفترض تصاعد وتيرة الحرب بالشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة المتخصصة في الأبحاث والاستشارات أن حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع دفعتها لصياغة توقعاتها بناء على مسارين؛ أولهما سيناريو أساسي يفترض استئناف تدفقات الطاقة قريباً، وثانيهما سلبي يتضمن حدوث أضرار إضافية في البنية التحتية للطاقة، ما قد يرفع الأسعار إلى 130 دولاراً بحلول منتصف العام.

وبحسب المذكرة، فإن السيناريو الأكثر حدة الذي يصل فيه برنت إلى مستوى 150 دولاراً سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة بنحو 2.5% في المتوسط خلال النصف الثاني من ذلك العام. وعززت أسعار النفط مكاسبها، أمس، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، ما زاد المخاوف بشأن تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.