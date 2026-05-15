الدولار نحو أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة

ارتفع الدولار ​قليلاً الجمعة وفي طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من شهرين، ‌إذ أدى ارتفاع ​أسعار الطاقة إلى تأجيج ضغوط التضخم مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وجاء ارتفاع الدولار اليوم الجمعة بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في عام، إذ عزز المتعاملون توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

واكتسب ارتفاع الدولار زخما طوال الأسبوع في ظل ⁠مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا رغم الصراع المستمر في الشرق الأوسط، في وقت يتزايد فيه التضخم المحلي.

وقال فرانشيسكو بيسول، محلل أسعار الصرف لدى شركة (آي.إن.جي) «الدولار يواكب البيانات القوية التي رأيناها هذا الأسبوع».

وأضاف «يبدو أن هناك إدراكا بأن الوضع في الولايات ‌المتحدة فيما يتعلق بأزمة الطاقة قد ينتهي به الأمر إلى أن يكون أفضل بكثير من العديد من الأماكن الأخرى في العالم».

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة تزيد عن 55 % أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة باحتمال أقل من 20 % قبل أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ‌رئيسية إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 99.29، قبل أن يتراجع قليلا. لكنه لا يزال مرتفعا بنسبة 1.2 % في الأسبوع، وهو ‌أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل ​مارس.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى ⁠في شهر عند 1.1617 دولار، قبل أن ينتعش قليلا ومن المتوقع أن يخسر 1.1 % في الأسبوع.

ولم يشهد الين الكثير من التغير وظل حول مستوى دون 158 مقابل الدولار، رغم ​أن البيانات المحلية ⁠تشير إلى ارتفاع حاد ⁠في تضخم أسعار الجملة، مما يعزز احتمالية قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون يونيو.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع مقابل الدولار، وفي ⁠طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2024، في وقت يكافح فيه رئيس الوزراء كير ستارمر للبقاء في السلطة بعد نتائج الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي.

وانخفض الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات 0.2 % إلى 1.3378 دولار، و1.9 % على مدار الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2024.(لندن - رويترز)