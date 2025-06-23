العملات المشفرة تتعافى.. والبيتكوين فوق 100 ألف دولار

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين بأكثر من 3 %، بعد التراجع الحاد الذي شهدته أمس عقب الضربات الأمريكية التي وجهت للمنشآت النووية الإيرانية.

وقفزت البيتكوين بنسبة 3.09 % إلى 102 ألف دولار، خلال التداولات، وفقاً لبيانات «كوين باس»، بعدما تراجعت، الأحد، دون مستوى 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو.

وصعدت كل من الإيثريوم بنسبة 3.18 % إلى 2253.78 دولاراً، والريبل 3.17 % عند 2.03 دولار، و«دوج كوين» 4.24 % عند 15.43 سنتاً، كما ارتفعت عملة «ترامب» 2.12 % إلى 8.708 دولارات، كما ارتفعت سولانا بأكثر من 2.5 %.

وبعد تراجع العملات المشفرة، ذكر «آرثر هايز» المؤسس المشارك لمنصة «بيتميكس» عبر «إكس»، أن هذا الضعف مؤقت، وأن البيتكوين لن تترك مجالاً للشك في مكانتها كملاذ آمن، وذلك مع زيادة طباعة البنوك المركزية للأموال.

وتتابع الأسواق حول العالم حالياً التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها خصوصاً على أسعار النفط، مع مخاوف من احتمالية تعطل التدفقات عبر مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الرئيس للنفط والغاز حول العالم.