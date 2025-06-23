مورجان ستانلي: التاريخ يؤكد تعافي الأسهم رغم الصدمات الجيوسياسية

قال محللو «مورجان ستانلي» إن الاضطرابات الجيوسياسية الناتجة عن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد منشآت نووية في إيران تسببت في تقلبات محدودة بالأسواق، مؤكدين أن مثل هذه التقلبات غالباً ما تكون قصيرة الأجل ولا تؤثر بشكل دائم على أداء الأسهم.

وكتب محللو المصرف الأمريكي في مذكرة صدرت الاثنين، ونقلتها وكالة «بلومبيرج»، إن تجارب الأسواق السابقة مع أزمات مماثلة أظهرت تعافياً ملحوظاً، حيث سجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب بنسبة 2% في المتوسط بعد شهر من مثل هذه الأحداث.

وعزز المؤشر مكاسبه تاريخياً بنسبة 3% بعد ثلاثة أشهر من الأحداث الجيوسياسية، و9% خلال عام، مشيرين إلى أن المستثمرين خفضوا بالفعل تعرضهم للأسهم قبل الضربات الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

وأضافوا أن ارتفاع أسعار النفط هو التهديد الأكبر، إذ قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تهدد مسار السياسة النقدية، خاصة إذا تم إغلاق مضيق هرمز، مشيرين إلى ضرورة تجاوز الأسعار 120 دولاراً للبرميل حتى تبدأ في التأثير فعلياً على النشاط الاقتصادي.