«إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية تقترب من نادي التريليون دولار

تواصل شركات أشباه الموصلات العالمية الاستفادة من الطفرة غير المسبوقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أعادت رسم خريطة صناعة التكنولوجيا العالمية، ودفعت الطلب على الرقائق الإلكترونية إلى مستويات تاريخية. ومع تسارع استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والنماذج الذكية، برزت الشركات المتخصصة في رقائق الذاكرة، كأكبر المستفيدين من هذا التحول. وفي هذا السياق، تقترب شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية من دخول نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، في إنجاز يعكس قوة الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم «إس كيه هاينكس» بنحو 200 % منذ بداية العام الجاري، بعد قفزة قوية بلغت 274 % خلال عام 2025، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 942 مليار دولار بنهاية تعاملات الخميس، مقارنة بأقل من 100 مليار دولار قبل نحو 16 شهراً فقط.

كما استفادت الشركة من الشراكات المتنامية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ومصنعي وحدات معالجة الرسومات، الذين يعتمدون بشكل متزايد على حلول الذاكرة المتطورة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.وفي حال تجاوز «إس كيه هاينكس» حاجز التريليون دولار، ستصبح كوريا الجنوبية أول دولة بعد الولايات المتحدة، تضم أكثر من شركة تتجاوز قيمتها السوقية هذا المستوى، بعدما نجحت «سامسونج» في بلوغ التريليون دولار الأسبوع الماضي.

ويعكس هذا التطور، التحول الكبير الذي تشهده الشركات الكورية الجنوبية، التي باتت لاعباً محورياً في سلاسل التوريد العالمية الخاصة بأشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة. كما يعزز صعود «إس كيه هاينكس»، مكانة جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة كواحدة من أهم مراكز صناعة الرقائق الإلكترونية عالمياً، ويأتي النمو القياسي للشركة، في ظل سباق عالمي متسارع للسيطرة على سوق الرقائق الإلكترونية، التي أصبحت تمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث.