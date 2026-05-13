صندوق النقد محذراً: ارتفاع النفط حتى 2027 يهدد بركود الاقتصاد العالمي

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 يُنذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني.

وقالت جورجييفا خلال مؤتمر عُقد في بولندا الأربعاء، إنه في حال ظلت الأسعار عند مستويات تتراوح بين 120 و130 دولاراً للبرميل لفترة ممتدة فإن ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2%، وهو المستوى الذي يصنف وفق المعايير الاقتصادية ركوداً تقنياً.

يأتي تحذير جورجييفا بعد إشارة وكالة الطاقة الدولية إلى أن التداعيات الاقتصادية لحرب إيران ستؤدي إلى تقلص الطلب العالمي على النفط، وأنه رغم هذا الانخفاض المتوقع ستعجز الإمدادات عن تلبية الاستهلاك.