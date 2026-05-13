«لينكدإن» تعتزم تسريح موظفين لتعزيز كفاءة أعمالها

أعلنت منصة «لينكدإن»، المملوكة لشركة مايكروسوفت، عزمها تسريح عدد من الموظفين، في أحدث تحرك بقطاع التكنولوجيا لتقليص القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمنصة دانيال شابيرو، في مذكرة للموظفين اليوم الأربعاء، أن الشبكة الاجتماعية المهنية يجب أن تقدم تأثيراً متزايداً للمستخدمين وتعمل بربحية أكبر.

وأشار شابيرو إلى أن عمليات التسريح ستشمل مجموعة من الوظائف في أقسام الهندسة والمنتجات والتسويق.

وأكد متحدث باسم «لينكدإن» في تصريح لوكالة «بلومبرغ» أن هذه التغييرات التنظيمية تأتي جزءاً من التخطيط الدوري للأعمال بهدف وضع المنصة في أفضل موقع لتحقيق النجاح المستقبلي.