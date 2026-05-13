القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تقترب من 5.5 تريليونات دولار

ارتفع سهم «إنفيديا»، الأربعاء، ليسجل مستوى قياسياً جديداً بعد توصية إيجابية من «ويلز فارجو»، وعقب الإعلان عن شراكة مع شركة ناشئة تتطلع إلى تطوير ذكاء اصطناعي فائق.

وزاد السهم بنسبة 1.32% إلى 223.70 دولاراً خلال التداولات، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 227.16 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وعزز هذا الأداء الإيجابي القيمة السوقية للشركة الأكبر في العالم إلى 5.43 تريليونات دولار، وذلك بدعم من قفزة بنسبة 20.13% للسهم منذ بداية العام.

ويأتي هذا عقب إعلان «إنفيديا» عن شراكة مع «إنيفابل إنتليجنس»، التي تسعى إلى تطوير ذكاء اصطناعي فائق، بهدف بناء «أنظمة ذكاء اصطناعي تتعلم من خلال التجربة والخطأ».

وعلى جانب آخر، رفع محللو «ويلز فارجو» السعر المستهدف لسهم «إنفيديا» إلى 315 دولاراً من 265 دولاراً في التقدير السابق، مع الإبقاء على توصية «زيادة الوزن»، مشيرين إلى أن تقييم السهم قد يبدو منخفضاً قبل صدور نتائج الأعمال في 20 مايو.

وبالتزامن مع ذلك، يتابع المستثمرون عن كثب مجريات زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، والتي تتصدر قضايا التبادل التجاري وصادرات الرقائق والتقنيات المتقدمة جدول أعمالها، حيث يضم الوفد المرافق للرئيس الأمريكي إلى الصين، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن ​هوانج، مع أبرز قادة قطاع التكنولوجيا.