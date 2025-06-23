صادرات كوريا ترتفع 8.3% في يونيو بفضل الطلب على الرقائق

أظهرت بيانات اليوم الإثنين أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 8.3% على أساس سنوي في أول 20 يوما من هذا الشهر، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات.

وبلغت قيمة الصادرات الكورية 38.67 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 يونيو، مقارنة بـ 35.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك.

وارتفع متوسط حجم الصادرات اليومي بنسبة 12.2% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، فيما بلغ عدد أيام العمل خلال هذه الفترة 14 يوما، مقارنة بـ 14.5 يوما في نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت واردات البلاد بنسبة 5.3% على أساس سنوي إلى 36.1 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 2.6 مليار دولار.

وتفصيلا، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 21.8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.85 مليارات دولار، وشكلت صادرات الرقائق 22.9% من إجمالي الصادرات خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 3.65 مليارات دولار، وقفزت صادرات السفن بنسبة 47.9% إلى 1.58 مليار دولار.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبتي 4.3% و23.5% على أساس سنوي، على التوالي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأول لكوريا الجنوبية، بنسبة 1% خلال الفترة نفسها.