ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران يهدد بخفض المزيد من الرحلات الجوية

يهدد ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران شركات الطيران بخفض المزيد من الرحلات الجوية وعرقلة السفر في الصيف، طبقا لما ذكره المجلس الدولي للمطارات.

وقال ستيفانو بارونسي، المدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في المجلس الدولي للمطارات، في مقابلة إن ارتفاع الأسعار يدمر الطلب ويتعين أن يستعد الركاب لبقاء أسعار تذاكر الطيران مرتفعة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف بارونسي "السعر يمثل مصدر القلق الحقيقي للمطارات، حيث سيؤثر ذلك على أسعار التذاكر".

وينضم بارونسي إلى الأصوات المتزايدة، التي تحذر من أن أسعار تذاكر الطيران لن تنخفض مرة أخرى قريبا.

وفي أمريكا، تسارعت وتيرة التضخم الشهر الماضي، بشكل جزئي بسبب أسعار تذاكر الطيران، مما زاد المخاوف بأن المستهلكين سيقلصون الإنفاق.