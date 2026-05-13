«إيباي» ترفض عرض استحواذ من «جيم ستوب» بـ 56 مليار دولار

رفضت شركة «إيباي» عرض استحواذ بقيمة 56 مليار دولار تقدمت به «جيم ستوب»، في خطوة تعكس ثقة إدارة الشركة بخططها الحالية لتحقيق نمو مستدام وتعزيز أدائها التشغيلي.

وقال بول بريسلر، رئيس مجلس إدارة «إيباي»، في بيان، إن مجلس الإدارة واثق من قدرة الشركة على مواصلة النمو تحت الإدارة الحالية، مشيراً إلى أن العرض المقدم لا يعكس قيمة مناسبة للمساهمين. أوضح أن «إيباي» نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير أعمالها وتحسين تجربة البائعين والمشترين على منصتها، إلى جانب تحقيق عوائد مستمرة للمساهمين، مؤكداً أن الشركة تتمتع بأسس قوية تدعم استمرار نموها، وكانت «جيم ستوب» قد تقدمت الأسبوع الماضي بعرض استحواذ غير ملزم يعتمد على مزيج من النقد والأسهم، إلا أن محللين أبدوا شكوكاً بشأن قدرة الشركة على تمويل الصفقة، خاصة أن قيمتها السوقية تبلغ نحو 12 مليار دولار فقط، مقارنة بالقيمة السوقية لـ«إيباي» التي تصل إلى نحو 48 مليار دولار.