مبيعات غير معلنة لرموز رقمية ترفع ثروة عائلة ترامب 660 مليون دولار

أسهمت مبيعات غير معلنة لرموز رقمية تابعة لشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» في إضافة نحو 660 مليون دولار إلى ثروة عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تقديرات مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.

وذكرت «بلومبرغ» في تقرير أن الشركة حققت نحو 1.55 مليار دولار من مبيعات الرموز الرقمية التابعة لها، بعد احتساب صفقات لم يُكشف عنها سابقاً، ما أسهم في إضافة نحو 660 مليون دولار إلى ثروة عائلة ترامب.

وأضاف التقرير أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، التي شارك ترامب وأبناؤه في تأسيسها، تعد الآن أغلى أصل لدى العائلة، لتتجاوز بذلك قيمة حصة العائلة في شركة «ترامب ميديا ​​آند تكنولوجي» أو حتى منتجع «مار إيه لاجو».

وباعت الشركة أكثر من 5.9 مليارات رمز من عملة «WLFI» في صفقات خاصة، إلى جانب مبيعات عامة تجاوزت 550 مليون دولار خلال أواخر 2024 وبداية 2025، ما أسهم في زيادة ثروة العائلة بنسبة 9%.