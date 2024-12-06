14.6 % نمواً في تجارة الخدمات الصينية خلال 10 أشهر

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الصينية، أمس أن تجارة الخدمات في البلاد واصلت نموها السريع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الصادرات والواردات 6125.58 مليار يوان، محققة نمواً بنسبة 14.6% على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة، في تقرير نقلته صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن صادرات الخدمات ارتفعت بنسبة 16.6% لتصل إلى 2544.91 مليار يوان، في حين نمت الواردات بنسبة 13.2% مسجلة 3580.67 مليار يوان.

وحققت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة نمواً بنسبة 5.9% لتصل إلى 2361.63 مليار يوان، حيث ارتفعت الصادرات في هذا القطاع بنسبة 5.7 % إلى 1341.73 مليار يوان، مدفوعة بنمو قوي في خدمات الثقافة والترفيه الشخصية بنسبة 38.7%، وخدمات الاتصالات والحوسبة والمعلومات بنسبة 8.6%.

وبلغت واردات الخدمات كثيفة المعرفة 1019.9 مليار يوان بزيادة نسبتها 6.1%، مع تسجيل نمو ملحوظ في خدمات الثقافة والترفيه الشخصية بنسبة 34.2%، والخدمات التجارية الأخرى بنسبة 11.5%.

وتصدر قطاع خدمات السفر المشهد كأكبر مساهم في تجارة الخدمات، محققاً نمواً استثنائياً بنسبة 41.2%، ليصل إجمالي حجم تجارته إلى 167.94 مليار يوان خلال الفترة المذكورة.