«لوفتهانزا» تعتزم رفع حصتها في «إيتا» الإيطالية إلى 90%

تعتزم مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران تعزيز حضورها في السوق الإيطالية عبر رفع حصتها في شركة إيتا إلى 90% خلال الصيف الحالي، في خطوة تعكس تسارع خطط التوسع والدمج داخل قطاع الطيران الأوروبي.

وقال كارستن شبور، الرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا، خلال الجمعية العمومية للشركة في فرانكفورت، إن المجموعة قررت تفعيل الخيار المتفق عليه لزيادة حصتها في الناقلة الإيطالية بعد ما وصفه بـ«أسرع عملية دمج تشغيلي لشركة طيران في تاريخ المجموعة».

وكانت لوفتهانزا قد استحوذت بالفعل على 41% من أسهم إيتا منذ يناير 2025، ضمن اتفاق مع الحكومة الإيطالية يتضمن مراحل إضافية وصولاً إلى الاستحواذ الكامل على الشركة.

وبحسب الاتفاق، تبلغ قيمة شراء الحصة الجديدة 325 مليون يورو، على أن يتم استكمال الصفقة خلال الربع الأول من عام 2027 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، فيما تحتفظ المجموعة بخيار شراء الـ10% المتبقية اعتباراً من عام 2028.

وفي إطار شروط المنافسة الأوروبية، اضطرت لوفتهانزا وإيتا إلى التخلي عن بعض حقوق الإقلاع والهبوط في مطاري ميلانو وروما، بهدف الحد من أي تأثيرات محتملة على المنافسة في سوق الطيران الأوروبي.

وعقدت المجموعة الألمانية اجتماع جمعيتها العمومية حضورياً للمرة الأولى منذ عام 2019، وسط جدول أعمال تضمن انتخابات جديدة لمجلس الإشراف. ومن المتوقع أن يتولى يوهانس تايسن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إي أون، رئاسة مجلس الإشراف خلفاً لكارل لودفيج كلاي، بعد التصويت الرسمي من المجلس الجديد.