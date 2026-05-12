ارتفاع المؤشرات اليابانية بدعم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، وأغلق المؤشر نيكاي ​على ارتفاع بعد تعاملات متقلبة، ‌إذ اشترى المستثمرون ​أسهم شركات مرشحة للاستفادة من النمو في مجال الذكاء الاصطناعي.

وصعد نيكاي 0.52 % إلى 62742.57 نقطة بعد أن سجل تراجعاً لفترة وجيزة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.83 % إلى 3872.9.

وقال ⁠شوتارو ياسودا محلل الأسواق لدى توكاي طوكيو انتليجنس لابوراتوري «عاود المستثمرون شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية عند انخفاضها، مما ساعد نيكاي على الإغلاق على ارتفاع».

وفي وقت سابق، باع المستثمرون الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بعد انخفاض مؤشر الأسهم ‌الكوري الجنوبي بشكل حاد.

لكن سهم طوكيو إلكترون تعافى من ‌خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع 0.14 %. وتخلى سهم أدفانتست عن معظم ‌خسائره التي بلغت 1.5 %، ليغلق على انخفاض 0.26 %. وقفز ​سهم فوروكاوا إلكتريك ‌16 % ​بعد أن أعلنت الشركة ⁠المصنعة لكابلات الألياف الضوئية تقسيم أسهمها. وقفز سهم فوجيكورا المنافسة 11.6 %. وكان السهمان الأكثر ارتفاعاً من ​حيث ⁠النسبة المئوية على ⁠المؤشر نيكاي. وتقدم سهم إيبيدن 5.7 % بعد أن رفعت الشركة المصنعة لمكونات الهواتف الذكية توقعاتها السنوية للمبيعات ⁠والأرباح.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 4.25 % قبل إعلان نتائجها الفصلية الأربعاء. وارتفع سهما ميتسوبيشي كورب وميتسوي آند كو 4.72 % و3.88 % على الترتيب. وانخفض سهم ‌فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية 3.77 %، مما شكل أكبر ضغط ​على نيكاي.

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 42 %، وانخفض 53 %، وظل 3 % دون تغيير.