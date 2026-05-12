تراجع جماعي للمؤشرات الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الثلاثاء مع انحسار الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع أسعار النفط للارتفاع وأبقى المستثمرين في حالة من التوتر.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران بأنه «على وشك الانهيار»، في وقت رفضت فيه طهران اقتراحاً أمريكياً لإنهاء الصراع، وقدمت قائمة بمطالب وصفها ترامب بأنها «هراء».
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 % إلى 605.79 نقاط بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وتراجعت البورصات الأوروبية، إذ انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني والمؤشر داكس الألماني بأكثر من 1%.
وتأثرت الأسواق الأوروبية المعتمدة على الطاقة سلباً بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، مما أبقى الأسواق دون مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب مع استمرار المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي للأزمة.
وأظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع قليلاً إلى 2.9 % في أبريل. ومن المقرر أن تحظى بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق بمراقبة عن كثب لمعرفة تأثير الحرب مع إيران.
وهبط سهم تيسن كروب الألمانية 2.4 % بعدما خفضت المجموعة توقعات مبيعاتها لعام 2026.
وارتفع سهم باير 1.5 % بعدما أعلنت الشركة الألمانية عن أرباح تشغيلية فصلية فاقت التوقعات.