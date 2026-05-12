تراجع جماعي للمؤشرات الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية ​في بداية تداولات الثلاثاء مع انحسار الآمال في التوصل إلى ​اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع أسعار النفط للارتفاع وأبقى المستثمرين في حالة من التوتر.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق ⁠النار مع إيران بأنه «على وشك الانهيار»، في وقت رفضت فيه طهران اقتراحاً أمريكياً لإنهاء الصراع، وقدمت قائمة بمطالب وصفها ‌ترامب بأنها «هراء».

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 % إلى 605.79 نقاط بحلول الساعة ‌0703 بتوقيت جرينتش. وتراجعت البورصات الأوروبية، إذ انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 ‌البريطاني والمؤشر داكس ‌الألماني بأكثر من 1%.

وتأثرت الأسواق الأوروبية المعتمدة على ​الطاقة سلباً بإغلاق مضيق ​هرمز الحيوي، مما أبقى ⁠الأسواق دون مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب مع استمرار المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي ​للأزمة.

وأظهرت ⁠بيانات ⁠رسمية الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع قليلاً إلى 2.9 % في ⁠أبريل. ومن المقرر أن تحظى بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق بمراقبة عن كثب لمعرفة تأثير الحرب مع إيران.

وهبط سهم تيسن كروب الألمانية 2.4 % بعدما خفضت ​المجموعة توقعات مبيعاتها لعام 2026.

وارتفع سهم باير 1.5 % بعدما أعلنت الشركة الألمانية عن أرباح تشغيلية فصلية فاقت التوقعات.