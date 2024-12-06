9.78 مليار دولار فائض الحساب الجاري في كوريا خلال أكتوبر

حققت جمهورية كوريا فائضا في الحساب الجاري للشهر السادس على التوالي في أكتوبر الماضي، بفضل الصادرات القوية، وذلك وفق البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب " الكورية، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 9.78 مليار دولار في أكتوبر بعد تسجيل فائض قدره 10.94 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وفقا للبيانات الأولية للبنك.

ووصل فائض حساب السلع إلى 8.12 مليار دولار، حيث ارتفعت الصادرات بمقدار 4 % على أساس سنوي إلى 60.08 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.7% إلى 51.96 مليار دولار.

ومع ذلك، سجل حساب الخدمات عجزا قدره 1.73 مليار دولار في أكتوبر على الرغم من أن عجزه تقلص من 2.24 مليار دولار في الشهر السابق له.

وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الأساسي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات الأرباح من الخارج ودخل الفائدة، حقق فائضا قدره 3.45 مليار دولار في أكتوبر بعد تسجيل فائض قدره 3.09 مليار دولار في سبتمبر.