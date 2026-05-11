«سوفت بنك» تدخل سباق بطاريات الذكاء الاصطناعي بمصنع ضخم في اليابان

أعلنت وحدة الاتصالات وخدمات المحمول التابعة لـ«سوفت بنك غروب» عن خطط طموحة للدخول بقوة إلى سوق البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، في خطوة تعكس تسارع المنافسة العالمية لتأمين احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وكشفت وحدة الاتصالات وخدمات المحمول التابعة للمجموعة أنها تعتزم بدء التصنيع واسع النطاق للبطاريات في مصنعها بمدينة ساكاي في مقاطعة أوساكا اليابانية، اعتباراً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل المقبل، وذلك بالتعاون مع شركتي Cosmos Lab وDeltaX الكوريتين الجنوبيتين.

وقالت الشركة في بيان إن المشروع يستهدف إنتاج أنظمة تخزين طاقة بقدرة تصل إلى غيغاواط ساعة واحدة سنوياً، ما سيجعل المنشأة واحداً من أكبر مرافق تخزين الطاقة في اليابان، مع إمكانية رفع القدرة الإنتاجية مستقبلاً إلى عدة غيغاواطات ساعة، في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء المرتبط بخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها «سوفت بنك» للتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى منصة متكاملة تدعم الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي، في وقت يشهد فيه العالم سباقاً متسارعاً لبناء مراكز بيانات عملاقة قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات والأنظمة الذكية.

وبحسب الخطة، ستُستخدم البطاريات الجديدة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة، إلى جانب تزويد شبكات الكهرباء والمصانع والمنشآت الصناعية والمنازل بأنظمة تخزين الطاقة. كما تعتزم «سوفت بنك» التوسع عالمياً في هذا القطاع على المدى المتوسط.

وتشمل الخطة تأسيس مشروعين رئيسيين؛ الأول يحمل اسم «إيه إكس فاكتوري» (AX Factory) وسيختص بعمليات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتصنيع المعدات، بينما سيركز مشروع «جي إكس فاكتوري» (GX Factory) على تصنيع الجيل الجديد من البطاريات وألواح الطاقة الشمسية والمنتجات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

وتسعى الشركة إلى تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 100 مليار ين، أي ما يعادل نحو 636 مليون دولار، من نشاط البطاريات الجديد بحلول السنة المالية 2030، في مؤشر على الرهانات الكبيرة التي تضعها المجموعة على هذا القطاع الحيوي.

وستسهم شركة «كوزموس لاب» في تطوير خلايا بطاريات أكثر أماناً باستخدام تقنية الزنك والهالوجين، فيما تمتلك «دلتا إكس» خبرات متقدمة في تصميم البطاريات عالية الكثافة للطاقة، ما يعزز قدرة المشروع على تطوير حلول تخزين متطورة تلائم متطلبات مراكز البيانات الحديثة.

ويبرز المشروع أيضاً الاستراتيجية طويلة الأجل للرئيس التنفيذي لـ«سوفت بنك» جونيتشي مياكاوا، الهادفة إلى إعادة تشكيل هوية الشركة لتصبح لاعباً رئيسياً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وليس مجرد مزود لخدمات الاتصالات.

كما تعمل الشركة بالتوازي على تحديث شبكات الاتصالات المحمولة في اليابان لتحسين قدرتها على دعم الأجهزة والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك روبوتات المستودعات والخدمات اللوجستية الذكية.

ويأتي دخول «سوفت بنك» إلى قطاع البطاريات أيضاً انسجاماً مع طموحات مؤسس المجموعة ماسايوشي سون لتعزيز موقع الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، خاصة مع تزايد الحاجة إلى حلول الطاقة والتخزين لدعم البنية التحتية الرقمية المستقبلية.