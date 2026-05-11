سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء في ظل أزمة الطاقة

قررت سريلانكا رفع أسعار الكهرباء للتعويض عن تكاليف الطاقة الإضافية المولدة من المعامل الحرارية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت لجنة المرافق العامة.

وسيتعين على المستهلكين الذين يستخدمون أكثر من 180 وحدة (كيلوات في الساعة) من الكهرباء في الشهر دفع رسوم إضافية بنسبة قد تصل إلى 18 %، في حين لن يسري هذا الارتفاع على هؤلاء الذين يستهلكون قدراً أقل من الكهرباء.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة، أن «الزيادة ستسري على المعامل والفنادق والشركات والمؤسسات الحكومية ومواقع العبادة التي تستهلك أكثر من 180 وحدة في الشهر».

وهذه الزيادة هي أحدث الإجراءات التي تتّخذها الدولة الجزرية في أعقاب الحرب في الشرق الأوسط.

ورفعت سريلانكا أيضاً أسعار الوقود بأكثر من 35 % وقامت بترشيد الاستخدام إثر اضطراب إمدادات الطاقة.

وقد تسبّب ارتفاع أسعار الطاقة بزيادة التضخّم بأكثر من الضعف ليبلغ 5,4 % في أبريل، بحسب المعطيات الرسمية.