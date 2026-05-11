السياحة في ألمانيا تعتمد على الزوار المحليين

أدى استمرار الطلب القوي من داخل ألمانيا إلى ارتفاع أعداد المبيت في قطاع السياحة الألماني مع بداية العام.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الإثنين في فيسبادن تسجيل 33.6 مليون ليلة مبيت في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى التي تضم عشرة أسرّة على الأقل خلال مارس الماضي، بزيادة بلغت 1ر3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويعود هذا الارتفاع حصراً إلى الزوار المحليين، الذين سجلوا 28.3 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 8ر3%. وفي المقابل، تراجع عدد ليالي المبيت للزوار الأجانب بنسبة 0.4% إلى 5.2 ملايين ليلة.

ويظهر اتجاه مشابه خلال الربع الأول بأكمله، إذ بلغ إجمالي عدد ليالي المبيت 86.7 مليون ليلة، بزيادة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت زيادة ليالي المبيت للزوار الأجانب خلال الربع الأول أضعف بكثير، حيث بلغت 0.8% فقط، مقابل 2.9% للزوار المحليين.

ورغم ذلك، لم يتم تسجيل المستوى القياسي الذي تحقق في الربع الأول من عام 2024.