مصر تشتري 2.3 مليون طن قمح من المزارعين المحليين

أظهرت بيانات رسمية الاثنين ​أن مصر اشترت حوالي 2.37 مليون طن من القمح من المزروع محلياً حتى الآن منذ بدء موسم ⁠التوريد المحلي قبل أقل من شهر.

ويزيد إجمالي الكميات الموردة 17 % عن الفترة نفسها من عام 2025، و6 % عن مستويات عام ‌2024. وكانت مصر جمعت ‌2.01 مليون طن بحلول التاريخ نفسه في 2025، ‌و2.22 مليون طن في 2024.

وتشتري ​الحكومة القمح المحلي ​بأسعار مرتفعة بهدف ⁠تقليل الواردات، مع الحفاظ على إمدادات الخبز المدعم، ويحصل أكثر ​من ⁠69 مليون ⁠شخص على الخبز المدعم في مصر.

وتهدف مصر إلى ⁠جمع 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام. ويمتد موسم الحصاد من 15 أبريل إلى 15 أغسطس .

وقالت مصر إنها ربما تنهي ​نظام الدعم العيني وتستبدله بتحويلات نقدية اعتباراً من يوليو .