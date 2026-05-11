مصر تشتري 2.3 مليون طن قمح من المزارعين المحليين

أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن مصر اشترت حوالي 2.37 مليون طن من القمح من المزروع محلياً حتى الآن منذ بدء موسم التوريد المحلي قبل أقل من شهر.
ويزيد إجمالي الكميات الموردة 17 % عن الفترة نفسها من عام 2025، و6 % عن مستويات عام 2024. وكانت مصر جمعت 2.01 مليون طن بحلول التاريخ نفسه في 2025، و2.22 مليون طن في 2024.
وتشتري الحكومة القمح المحلي بأسعار مرتفعة بهدف تقليل الواردات، مع الحفاظ على إمدادات الخبز المدعم، ويحصل أكثر من 69 مليون شخص على الخبز المدعم في مصر.
وتهدف مصر إلى جمع 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام. ويمتد موسم الحصاد من 15 أبريل إلى 15 أغسطس .
وقالت مصر إنها ربما تنهي نظام الدعم العيني وتستبدله بتحويلات نقدية اعتباراً من يوليو .