استقرار في «وول ستريت».. وأسهم العملات المشفرة تحلّق

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل رابع جلسات شهر ديسمبر، بضغط من عمليات جني المستثمرين للأرباح للاستفادة من تسجيل المؤشرات مستويات قياسية مرتفعة.

ومع بداية تداولات أمس، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1 % أو 53 نقطة عند 44960 نقطة، خلال التداولات.

وفي حين استقر مؤشر إس آند بي 500 عند 6086 نقطة، ارتفع ناسداك المركب بنسبة 0.1 % أو 20 نقطة عند 19755 نقطة.

ومع تجاوز البتكوين 103 آلاف دولار، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث زاد سهما «مايكروستراتيجي» و«روبن هود» بنسبة 8 و2 % على التوالي.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية بأن طلبات إعانات البطالة ارتفعت بنحو 9 آلاف إلى 224 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر، وهذا أكثر من 215 ألف طلب توقعها المحللون.

وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري، اليوم، لبناء التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة الذي قد يتخذه صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول من أمس: إن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي للسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك بحذر بشأن خفض أسعار الفائدة.

وأضاف، إن سوق العمل أفضل، ويبدو أن المخاطر السلبية في سوق العمل أقل. والنمو أقوى بالتأكيد مما كنا نعتقد، والتضخم يرتفع قليلاً. لذا فإن النبأ السار هو أننا نستطيع أن نتحمل قدراً أكبر قليلاً من الحذر في محاولتنا العثور على الحياد.

أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، لتقترب من أعلى مستوى في شهر مع صعود الأسهم الفرنسية بعد أن صوت البرلمان بالموافقة على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في خطوة توقعها المتعاملون في السوق على نطاق واسع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % خلال التداولات، مواصلاً المكاسب للجلسة السادسة على التوالي. وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.48 % أيضاً بما يتماشى مع نظرائه الإقليميين.

كما ارتفع داكس الألماني 0.25 % وفايننشال تايمز البريطاني 0.10 % وفوتسي الإيطالي 0.78 %.

وتواجه فرنسا الآن احتمال انتهاء العام دون حكومة مستقرة أو ميزانية لعام 2025، على الرغم من أن الدستور يسمح باتخاذ تدابير خاصة من شأنها تجنب الإغلاق الحكومي على غرار الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى، وتراوحت مكاسب أسهم بي. إن. بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بين 1.2 و2 %، وسط آمال بأن تتمكن الحكومة من تجنب التعرض لإغلاق.

وهوى سهم سافران 4.6 % بعد أن أعلنت شركة صناعة محركات الطائرات الفرنسية أهدافاً مالية جديدة في حين ارتفع سهم توتال إنرجيز 1 %.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لليوم الرابع على التوالي، إذ عزز ارتفاع قياسي في وول ستريت الليلة قبل الماضية معنويات المستثمرين، إلا أن جني الأرباح حد من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.3 % عند 39395.60 نقطة. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال ساعات التداول منذ 12 نوفمبر عند 39632.3 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تعاملات الجلسة مرتفعاً 0.1 % عند 2742.24 نقطة.

واقتفت أسهم التكنولوجيا اليابانية نظيراتها الأمريكية ارتفاعاً، مع صعود سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.4 %.

وقفز سهم فوجيكورا المصنعة لمكونات الإلكترونيات 3.1 % وسط توقعات بزيادة الطلب على مراكز البيانات.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، 1.2 %.