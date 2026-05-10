طوفان التريليونات يعيد تشكيل هيكل الاقتصاد العالمي

«يشهد الاقتصاد العالمي حالياً انطلاق أضخم دورة إنفاق رأسمالي في تاريخه الحديث، حيث تتأهب الأسواق الدولية لاستقبال تدفقات مالية استثنائية تقترب من حاجز الخمسة تريليونات دولار بحلول نهاية العقد الجاري. ورغم أن صخب الذكاء الاصطناعي يتصدر المشهد، إلا أن هذا الزلزال المالي يضرب جذوراً أعمق في هيكل البنية التحتية؛ بدءاً من تحديث شبكات الطاقة المتهالكة، وصولاً إلى بناء المصانع الذكية العملاقة، ما يؤكد أن العالم لا يمر بمجرد طفرة تقنية عابرة، بل يخضع لعملية (إعادة بناء شاملة) للمحركات الأساسية التي تُدير كوكب الأرض». بحسب «فورتشن».

بينما تنشغل الأسواق بمراقبة معالجات «إنفيديا» وخوارزميات «أوبن إيه آي»، يبرز قطاع الطاقة كلاعب خفي يقود نصف هذه الطفرة التمويلية على الأقل. إن الذكاء الاصطناعي، بكل عظمته، هو في النهاية «وحش طاقة» لا يشبع، مما دفع شركات التكنولوجيا والشركات الصناعية الكبرى إلى ضخ استثمارات هائلة في تقنيات توليد الكهرباء وتحديث الشبكات.

في شنغهاي، وخلال معرض الصين الدولي للاستيراد، لفتت «جي إي فيرنوفا» الأنظار بنموذجها لتوربينات الغاز من فئة 9HA، وهي ليست مجرد قطعة هندسية، بل هي رمز لهذا التوجه الجديد. إن الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر انتقالي، جنباً إلى جنب مع الطاقة المتجددة، يتطلب بناء محطات طاقة جديدة كلياً قادرة على موازنة الأحمال المتقلبة لمراكز البيانات العملاقة. هذا الإنفاق الرأسمالي لا يستهدف فقط تلبية الطلب، بل يسعى لتأمين «السيادة الطاقية» في ظل جيوسياسية مضطربة. الخبراء يصفون ما يحدث بأنه «تضخم رأسمالي حميد»؛ حيث تُستثمر الأموال في أصول منتجة ستؤمن النمو للعقود الثلاثة القادمة، بعيداً عن فقاعات المضاربة المالية البحتة.

تتحول مراكز البيانات من مجرد «غرف خوادم» إلى منشآت صناعية عملاقة تتطلب استثمارات تفوق ميزانيات دول بأكملها. إن الوصول إلى سقف الـ 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030 يعتمد بشكل أساسي على بناء هذه القلاع الرقمية التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الكهربائية.

المثير في هذه الدورة الاقتصادية هو «التكامل الرأسي»؛ فشركات مثل مايكروسوفت وأمازون لم تعد تكتفي بشراء البرمجيات، بل أصبحت من أكبر المستثمرين في قطاعي المقاولات والطاقة. هذا الإنفاق الضخم يعمل كمحفز لقطاعات كانت تُعتبر «راكدة» لسنوات، مثل صناعة الكابلات النحاسية، وأنظمة التبريد المعقدة، ومعدات البناء الثقيلة. إننا نرى إعادة إحياء للصناعات التحويلية في قلب الاقتصادات المتقدمة، حيث تُبنى المصانع والمنشآت بمواصفات تتوافق مع عصر «الأتمتة الشاملة». هذا «التضخم الرأسمالي» يسهم في خلق وظائف عالية القيمة، ويؤدي إلى رفع الإنتاجية العالمية، ما قد يوفر حماية ضد الركود الاقتصادي الذي كان يخشاه الكثيرون.

مع اقتراب الإنفاق من حاجز الـ 5 تريليونات دولار، تبرز تساؤلات مشروعة حول قدرة النظام المالي العالمي على تحمل هذه الضغوط. إن المنافسة المحمومة بين الولايات المتحدة والصين للسيطرة على سلاسل توريد الطاقة والتقنية تزيد من كلفة الإنفاق الرأسمالي؛ حيث تضطر الشركات لبناء مصانع «قريبة» أو «صديقة» بدلاً من البحث عن الخيار الأرخص.

هذه البيئة الاستثمارية تتطلب تدفقات مستمرة من السيولة، وفي ظل معدلات فائدة قد تظل «مرتفعة لفترة أطول»، فإن التحدي يكمن في كيفية تمويل هذه المشاريع الضخمة دون الانزلاق في فخ الديون السيادية. ومع ذلك، يرى المتفائلون أن العائد على هذا الاستثمار سيكون هائلاً؛ فالبنية التحتية التي يتم بناؤها اليوم هي التي ستسمح للذكاء الاصطناعي بتحويل القطاعات الطبية، والتعليمية، والزراعية في المستقبل. إن العالم اليوم لا ينفق المال لمجرد الإنفاق، بل هو بصدد شراء «تذكرة دخول» إلى العصر الصناعي الخامس، حيث تلتحم المادة بالمعلومة، وتصبح الطاقة هي العملة الحقيقية للقوة.