انخفاض حاد للعملات المشفرة.. والبتكوين دون 100 ألف دولار

انخفضت قيمة بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعدما تراجعت بنسبة 4 بالمئة لتتخلى عن مستوى 100 ألف دولار وتتراجع إلى 99.237 دولاراً، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قاذفات وصواريخ أمريكية ضربت المواقع النووية الثلاثة الرئيسة في إيران.

وتراجعت عملة «إيثر» بشكل حاد، وانخفضت ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة وصلت إلى 9 %، خلال تداولات الأحد، في آسيا، لتصل إلى نحو 2.200 دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال التداولات اليومية منذ 9 مايو.



كما انخفض سولانا 6.5 %، إلى 133.2 دولاراً، وتراجعت عملة دوجكوين بنسبة 7.7 %، إلى مستوى 0.15 دولار، فيما نزلت قيمة عملة «إكس آر بي» 8 %، إلى مستوى 1.9 دولار.

تأتي هذه الخسائر، بعدما أعلن ترامب استهداف مواقع «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان»، واصفاً العملية بأنها تضمنت «حمولة من القنابل» أُسقطت على موقع «فوردو»، وهو موقع أساسي لتخصيب اليورانيوم، أثار قلقاً دولياً من احتمال استعداد إيران لإنتاج سلاح نووي.