بتكوين تتماسك و«إيثر» تهوي وسط التوترات الجيوسياسية

تراجعت عملة «إيثر» بشكل حاد، بينما حافظت «بتكوين» على استقرار نسبي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قاذفات وصواريخ أمريكية ضربت المواقع النووية الثلاثة الرئيسة في إيران.

وانخفضت ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة وصلت إلى 7.7 %، خلال تداولات الأحد، في آسيا، لتصل إلى نحو 2,200 دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال التداولات اليومية منذ 9 مايو. أما «بتكوين»، فقد انخفضت لفترة وجيزة إلى ما دون 101,000 دولار، قبل أن تقلّص خسائرها، وتستقر نسبياً في أعقاب الضربات.

كما انخفض سولانا 3.3 %، إلى 133.2 دولاراً، وتراجعت عملة دوجكوين بنسبة 1.6 %، إلى مستوى 0.15 دولار، فيما نزلت قيمة عملة «إكس آر بي» 1.7 %، إلى مستوى 2.02 دولار.

تأتي هذه الخسائر، بعدما أعلن ترامب استهداف مواقع «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان»، واصفاً العملية بأنها تضمنت «حمولة من القنابل» أُسقطت على موقع «فوردو»، وهو موقع أساسي لتخصيب اليورانيوم، أثار قلقاً دولياً من احتمال استعداد إيران لإنتاج سلاح نووي.

وقال كوزمو جيانغ الشريك العام في شركة «بانتيرا كابيتال مانجمنت»: «القلق المستمر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجوماً على إيران، أدى إلى موجة بيع استمرت طوال الأسبوع، وحتى عطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف: «مع تأكيد الضربات، واقتراب التوصل إلى تسوية، يبدو أن الأسعار وجدت على الأقل قاعاً محلياً». وأشار أيضاً إلى أن «بتكوين تميل إلى قيادة السوق نحو التعافي في أوقات الغموض الجيوسياسي».