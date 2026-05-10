تطورات المنطقة تهبط بأسعار النفط

سجّلت أسعار النفط خسائر أسبوعية بنحو 6 %، مع متابعة الأسواق التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق «عملية مشروع الحرية» لمرافقة السفن العالقة في الخليج، للخروج منه عبر المضيق، قبل تعليقها.

وبلغت العقود الآجلة لخام «برنت» عند تسوية تعاملات الجمعة 8 مايو 101.29 دولار للبرميل، مقارنة مع 108.17 دولارات للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وبخسائر 6.36 %، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 6.40 % لتهبط عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع إلى 95.42 دولاراً للبرميل، مقابل 101.94 دولار بنهاية الأسبوع الماضي.

وتترقب الأسواق أي مؤشرات مرتبطة بالتوصل لاتفاق تسوية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الحرب.