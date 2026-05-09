263 مليار دولار تجارة الخدمات في الصين خلال الربع الأول

بلغت قيمة تجارة الخدمات في الصين 263 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 2.3 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات أصدرتها وزارة التجارة الصينية تجاوز إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات 1.8 تريليون يوان (حوالي 262.8 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وحققت صادرات خدمات السفر زيادة بنسبة 32.3 في المائة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 105.35 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو بين جميع قطاعات صادرات الخدمات، فيما بلغ إجمالي قيمة واردات خدمات النقل 230.2 مليار يوان، بزيادة 22.8 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل أسرع وتيرة من بين أكبر خمس فئات لواردات الخدمات من حيث الحجم.

وتوسعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، لتمثل 43.5 في المائة من إجمالي تجارة الخدمات. بينما حققت الخدمات الثقافية والترفيهية الشخصية، وكذلك الخدمات المالية، مكاسب تصديرية كبيرة، حيث ازدادت بنسبة 25.6 في المائة و16.1 في المائة على أساس سنوي على التوالي.