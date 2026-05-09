الخاصة بترامب.. 400 مليون دولار خسائر الشركة الأم لمنصة "تروث سوشال"

أعلنت الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة بالرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة، عن تسجيل خسائر صافية تجاوزت 400 مليون دولار في الربع الأول من العام، ويعود ذلك في معظمه إلى انخفاض قيمة العملات المشفرة.

وقالت "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" في بيان إنها حققت إيرادات تقل عن مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة التي تنتهي في 31 مارس.

ويملك ترامب الذي يستخدم "تروث سوشال" بانتظام لنشر تصريحاته، نحو 41% من أسهم المجموعة.

وتنشط المجموعة أيضا في مجال الخدمات المالية، فقد أعلنت قبل عام عن تمويل بقيمة 2,5 مليار دولار للاستثمار في العملات المشفرة التي تعد من اهتمامات ترامب الأخيرة.

إلا أن انخفاض قيمة هذه العملات أثر بشدة على مجموعة ترامب، حيث تراجع سعر البيتكوين من نحو 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر إلى أقل من 70 ألف دولار في مارس.

وانتعشت قيمته منذ ذلك الحين إلى ما يزيد قليلا عن 80 ألف دولار.

ولأن المجموعة ملزمة بالإفصاح عن قيمة استثماراتها حتى وإن لم تبعها، فقد سجلت خسائر قدرها 406 ملايين دولار في الربع الأول.

وأوضحت المجموعة أن "الجزء الأكبر" من الخسائر يعود إلى الأصول الرقمية.

ووفقا لبياناتها، أعلنت "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" عن إيرادات بلغت 900 ألف دولار خلال الربع الأول، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لشركة تقدر قيمتها السوقية بنحو 2,47 مليار دولار.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت المجموعة عن اندماجها مع شركة "تي آيه إي" الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنية الاندماج النووي.

وكان من المتوقع إتمام هذه الصفقة في منتصف عام 2026.