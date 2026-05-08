تراجع الدولار مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

تراجع الدولار بعد تجدد الأعمال القتالية ​بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن وقف ‌إطلاق النار ​لا يزال ساريا.

وفي ظل الارتفاع الطفيف لأسعار النفط، استمر تفاؤل المتعاملين الحذر بشأن التوصل إلى حل سريع للنزاع، في ظل صمود وقف إطلاق النار الهش ⁠إلى حد بعيد وأنباء تشير إلى استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية.

وأشار محللون إلى أن مراكز التداول عادت إلى متوسطاتها التاريخية، ولم تعد داعمة للدولار كما كانت قبل أسابيع.

وقال فرانشيسكو بيسول محلل العملات الأجنبية في بنك آي.إن.جي "يأمل المتعاملون الذين ‌يميلون للمخاطرة أن تمارس الصين ضغوطا على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق ما في الخليج، قبل القمة المقررة بين ترامب وشي يومي 14 و15 مايو ".

وانخفض مؤشر الدولار ‌الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام عملات رئيسية أخرى 0.14 % إلى 98.195 نقطة، بعد أن وصل إلى 97.623 في وقت سابق من ‌الأسبوع، وهو أدنى مستوى له ‌منذ 27 فبراير، أي قبل يوم من اندلاع الحرب.

واتجه المتعاملون نحو الدولار بوصفه من أصول الملاذ ​الآمن، وباعوا عملات الاقتصادات المعتمدة ‌على النفط، مثل اليابان ​ومنطقة اليورو، بعد ارتفاع أسعار النفط في ⁠ظل تعنت إيران في إغلاق مضيق هرمز.

وارتفع اليورو 0.16 % إلى 1.1743 دولار ويتجه لإنهاء ​الأسبوع على ارتفاع ⁠طفيف. وواصل المتعاملون التركيز ⁠على الين الياباني بعد أن أدت التدخلات في الآونة الأخيرة والتعليقات الصادرة عن المسؤولين في طوكيو إلى كبح عمليات البيع الحادة. واستقر الين إلى حد كبير عند 156.85 للدولار ⁠ويتجه لإنهاء الأسبوع دون تغيير يذكر.

وقال مسؤول حكومي كبير الخميس إن اليابان لا تواجه أي قيود على عدد المرات التي يمكنها فيها التدخل في أسواق العملات، وإنها على اتصال يومي مع السلطات الأمريكية، مما يعزز عزم طوكيو على الدفاع عن الين المتعثر.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار اليوم ‌الجمعة، بعد أن أكدت نتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا حتى الآن توقعات بتكبد حزب العمال خسائر كبيرة، في ​حين يترقب المتعاملون مستقبل بقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منصبه.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.26 % إلى 1.3584 دولار. وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7221 دولار وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5943 دولار، ويتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل تحسن شهية المخاطرة في ​الأيام السابقة.