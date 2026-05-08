الأسهم اليابانية تتراجع من أعلى مستوياتها

تراجعت الأسهم اليابانية من أعلى مستوياتها على الإطلاق، في تداولات الجمعة إثر التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي أثرت سلباً على معنويات المستثمرين. وتراجع المؤشر نيكاي الياباني الجمعة عن ​أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة، مع انخفاض ​سهم مجموعة سوفت بنك.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.19 % إلى 62713.65 نقطة. وكان نيكاي قد قفز 5.6 % الخميس ليغلق عند مستوى قياسي غير مسبوق بعد تجاوزه المستوى النفسي 63 ألف نقطة للمرة الأولى.

وارتفع المؤشر 5.4 % خلال الأسبوع الذي كان قصيراً بسبب عطلات رسمية.

كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.29 % إلى 3829.48 نقطة. وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية بلغت 2.7 % حتى الآن.

وقال هيتوشي أساوكا كبير الخبراء لدى أسيت مانجمنت ‌وان «بالنظر للمكاسب الكبيرة في الجلسة السابقة، فإن التراجع في السوق اليوم طفيف».

وتأثرت السوق أيضاً بارتفاع أسعار النفط الخام بعد مواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، مما ألقى ‌بظلال من الشك على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط المستمر منذ شهر.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.56 % وشكل أكبر ضغط هبوطي على المؤشر نيكاي، وذلك بعد أن تراجع سهم شركة آرم هولدنجز المدرجة في البورصة ​الأمريكية خلال الليل بسبب ضعف سوق الهواتف الذكية ​والمخاوف بشأن إمدادات رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتخلى ⁠سهم شركة تويوتا موتور عن مكاسبه المبكرة لينخفض 2.18 % بعد أن توقعت الشركة المصنعة للسيارات انخفاضاً قدره 20 % في أرباحها للعام المالي ​الحالي جراء ⁠الضبابية المحيطة بالتكاليف والإمدادات ⁠بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وأغلق سهم مجموعة سوني على انخفاض 0.51 % بعد أن توقعت الشركة المصنعة للألعاب ومعدات الصوت أن تنخفض المبيعات ⁠السنوية في قطاع الألعاب ستة % بسبب تراجع مبيعات الأجهزة.

وانخفض سهم تويوتا 13 % حتى الآن هذا العام، في حين خسر سهم سوني 23 %. وارتفع المؤشر توبكس 12 % خلال الفترة نفسها.

وانخفضت أسهم البنوك، إذ خسرت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.97 %، وفقدت مجموعة ميزوهو المالية 2.24 %.

وتجاوز سهم أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، خسائرها المبكرة ليرتفع 0.57 %.

وقفز سهم ​سومكو المصنعة لرقائق السيليكون 18 % لتصبح الشركة الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري التداول عليها في بورصة طوكيو، انخفض 52 % وارتفع 45 %واستقر ​2 %.