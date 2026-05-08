الفاو: أسعار الغذاء العالمية تواصل ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي

​أفادت منظمة الأغذية ‌والزراعة التابعة ​للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار المواد الغذائية العالمية قد ارتفعت في أبريل ⁠نيسان للشهر الثالث على التوالي، مع صعود أسعار الزيوت ‌النباتية على وجه الخصوص بسبب الاضطرابات المرتبطة بإغلاق إيران لمضيق هرمز.

وبلغ متوسط مؤشر ‌أسعار الأغذية التابع ‌للمنظمة، والذي ‌يقيس التغيرات في سلة من ​السلع الغذائية ‌المتداولة ​عالميا، 130.7 ⁠نقطة في أبريل، بارتفاع 1.6 ​% عن ⁠مستواه المعدل ⁠في مارس. وفي تقرير منفصل، رفعت ⁠الفاو تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى رقم قياسي بلغ 3.040 ‌مليار طن، بزيادة 6% ​عن المستويات المسجلة قبل عام.