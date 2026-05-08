حرارة مفاجئة تضرب خوادم «أمازون»

شهدت خدمات الحوسبة السحابية التابعة لـ "أمازون ويب سيرفيسز" اضطراباً تقنياً مفاجئاً بعد تعرض أحد مراكز البيانات الرئيسية في شمال فرجينيا لمشكلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تأثر عدد من الخدمات الرقمية ووصول تداعيات العطل إلى منصة العملات المشفرة كوينبيس.

وأعلنت الشركة أن فرقها الهندسية تعمل بشكل مكثف لإعادة ضبط أنظمة التبريد داخل مركز البيانات المتضرر، موضحة أن استعادة درجات الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية تستغرق وقتاً أطول من المتوقع.

وأكدت «أمازون ويب سيرفيسز» أنها أحرزت تقدماً تدريجياً في إعادة تشغيل أنظمة التبريد، إلا أن فقداناً للطاقة ناتجاً عن الحادث تسبب في تأثر بعض الأجهزة والبنية التقنية داخل الموقع.

وأشارت إلى أن الخدمات التي تعتمد على مركز البيانات المتضرر قد تشهد بطئاً أو تراجعاً مؤقتاً في الأداء، إلى حين استكمال عمليات المعالجة وإعادة الاستقرار الكامل للأنظمة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أوضحت الشركة أنها قامت بتحويل حركة البيانات والخدمات بعيداً عن «منطقة التوافر» المتأثرة بالنسبة لمعظم الأنظمة، بهدف تقليل تأثير العطل على المستخدمين والشركات.

وتعد منطقة التوافر جزءاً أساسياً من بنية «أمازون ويب»، إذ تضم مركزاً أو أكثر من مراكز البيانات المترابطة والمصممة للعمل بشكل مستقل لضمان استمرارية الخدمات حتى في حالات الطوارئ.

وامتدت تداعيات الخلل إلى منصة تداول العملات الرقمية كوينبيس، التي أعلنت أن بعض المستخدمين قد يواجهون تراجعاً في سرعة الأداء أو بطئاً في تنفيذ بعض العمليات بسبب المشكلة التقنية المرتبطة بخدمات "أمازون ويب".

استقرار الخدمة

وفي الوقت نفسه، أكدت المنصة أن أموال العملاء وبياناتهم لا تزال آمنة بالكامل، مشيرة إلى أن فرقها الفنية تتابع الموقف بشكل متواصل لضمان استقرار الخدمة.

ويكشف الحادث مجدداً مدى هشاشة البنية الرقمية العالمية أمام أي اضطراب تقني داخل مراكز البيانات الكبرى، خاصة مع اعتماد آلاف التطبيقات والمنصات العالمية على خدمات الحوسبة السحابية التي تديرها "أمازون ويب سيرفيسز".