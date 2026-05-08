الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط ارتفاع أسعار النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة ، بعد أن تسبب تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران في ارتفاع أسعار النفط وتراجع الآمال في التوصل قريبا إلى حل دبلوماسي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا على الرغم من اشتباك القوات في الخليج، في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا من طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 % إلى 611.69 نقطة عند الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وسارت الأسواق في أنحاء القارة على نفس النهج، إذ تراجع المؤشر داكس الألماني والمؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.9 %و0.5 %على الترتيب.
وظلت الأسهم الأوروبية حساسة تجاه التطورات الجيوسياسية، إذ أثقل اعتماد القارة على الطاقة كاهل الأسواق وأثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على التضخم والنمو. وتتوقع الأسواق المالية حاليا 3 زيادات أو أكثر في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي خلال 12 شهرا المقبلة.
وتأثرت ثقة المستثمرين أيضا بتهديد ترامب بفرض رسوم "أعلى بكثير" على الاتحاد الأوروبي إذا لم تنفذ بنود الاتفاقية التجارية بحلول الرابع من يوليو تموز.
وتراجع سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، 5.2 % بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح السنوية بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.
وارتفع سهم شركة أماديوس الإسبانية لتكنولوجيا السفر 3.7 % بعد الإعلان عن أرباح أساسية فصلية فاقت توقعات السوق ومع الإبقاء على توقعاتها دون تغيير.