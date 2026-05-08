الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط ارتفاع أسعار النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة ، ​بعد أن تسبب تصاعد القتال بين ‌الولايات ​المتحدة وإيران في ارتفاع أسعار النفط وتراجع الآمال في التوصل قريبا إلى حل دبلوماسي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا على الرغم من ⁠اشتباك القوات في الخليج، في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا من طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ‌0.8 % إلى 611.69 نقطة عند الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وسارت الأسواق في أنحاء القارة على ‌نفس النهج، إذ تراجع المؤشر داكس الألماني ‌والمؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.9 %و0.5 %على الترتيب.

وظلت ‌الأسهم الأوروبية حساسة تجاه التطورات الجيوسياسية، إذ أثقل اعتماد القارة ​على الطاقة ‌كاهل الأسواق ​وأثار مخاوف بشأن تأثير ذلك ⁠على التضخم والنمو. وتتوقع الأسواق المالية حاليا 3 زيادات أو أكثر في أسعار الفائدة ​من ⁠البنك المركزي ⁠الأوروبي خلال 12 شهرا المقبلة.

وتأثرت ثقة المستثمرين أيضا بتهديد ترامب بفرض رسوم "أعلى بكثير" على الاتحاد الأوروبي ⁠إذا لم تنفذ بنود الاتفاقية التجارية بحلول الرابع من يوليو تموز.

وتراجع سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، 5.2 % بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح ‌السنوية بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.

وارتفع سهم شركة أماديوس ​الإسبانية لتكنولوجيا السفر 3.7 % بعد الإعلان عن أرباح أساسية فصلية فاقت توقعات السوق ومع الإبقاء على توقعاتها دون تغيير.