النفط قرب 97.55 دولاراً

عمّقت أسعار النفط خسائرها، بعدما تراجعت 7% في الجلسة السابقة، في ظل تقييم الأسواق لاحتمال انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز.وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يوليو بنحو 3.65% أو 3.72 دولارات إلى 97.55 دولاراً للبرميل، بعدما هبطت إلى 96.03 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما هبطت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 3.75% أو 3.55 دولارات إلى 91.53 دولاراً للبرميل، بعدما انخفضت إلى 89 دولاراً في وقت سابق. وأفادت تقارير صحفية بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار على الموانئ الإيرانية مقابل إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز، ما يمهد الطريق لاستئناف عبور الناقلات والسفن التجارية بانتظام خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك بالفعل بعد إشارات من الجانبين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.