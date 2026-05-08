«بتكوين» دون 81 ألف دولار

تراجعت أسعار أغلب العملات المشفرة أمس، مع ترقب التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، وتفاؤل الأسواق بقرب التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.

وخلال التعاملات انخفضت «بتكوين»، العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.61%، عند مستوى 80895 دولاراً، كذلك، تراجعت الإيثريوم بنسبة 0.76%، عند 2327.45 دولاراً، بينما تراجعت الريبل بنسبة 0.26%، إلى 1.4206 دولار، وانخفضت دوج كوين 1.38%، لتسجل 11.12 سنتاً.

وجاءت التحركات في سوق العملات الرقمية بالتزامن مع تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر، مع اتجاه المستثمرين إلى مراقبة المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية، قبل اتخاذ مراكز استثمارية جديدة.

كما يترقب المتعاملون أي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تشديد السياسة النقدية يؤثر سلباً في شهية المخاطرة، ويزيد الضغوط على الأصول الرقمية.

وفي المقابل، يرى محللون أن احتمالات تهدئة التوترات الجيوسياسية قد تدعم الأسواق المالية والعملات المشفرة خلال المدى القصير، خصوصاً مع عودة بعض التدفقات الاستثمارية إلى الأصول البديلة.

وتشهد العملات المشفرة خلال الأسابيع الأخيرة حالة من التذبذب الحاد، مدفوعة بتغيرات المعنويات في الأسواق العالمية، إضافة إلى تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط، التي أصبحت عوامل مؤثرة بشكل متزايد في أداء سوق الأصول الرقمية.

وأشار محللون إلى أن المستثمرين المؤسسيين لا يزالون يتعاملون بحذر مع سوق العملات المشفرة، رغم التحسن النسبي في مستويات السيولة خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتنظيمات الحكومية، وتشديد الرقابة على منصات التداول في عدد من الاقتصادات الكبرى.

كما ساهمت التقلبات في أسواق الأسهم العالمية، وتغير توقعات النمو الاقتصادي، في زيادة الضغوط على الأصول الرقمية، مع توجه بعض المستثمرين نحو أدوات استثمارية أكثر أماناً، لحين اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع الجيوسياسية والسياسات النقدية العالمية.

